Lautaro Martinez, contratto da top con l’Inter? Manca uno step!

Non possono che far discutere le parole dell’agente di Lautaro Martinez, con il contratto dell’argentino in scadenza nel 2026 con l’Inter che ancora non è arrivato al suo rinnovo. Per poter chiedere un contatto da top in Europa, però, serve ancora uno step.

TOP EUROPEO – Con il contratto in scadenza nel 2026 e uno status da capitano e trascinatore dell’Inter, è normale che la situazione di Lautaro Martinez sia uno dei temi caldi in casa nerazzurra. Specialmente ora che è arrivato il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree. Da tempo si parla di un accordo tra società e giocatore, vista la volontà di tutte le parti di raggiungere un accordo soddisfacente per tutti. Al momento, però, la differenza tra domanda e offerta è ancora ampia. E sebbene il procuratore Alejandro Camano non voglia parlare di cifre, si parla di una richiesta di circa 10-12 milioni di euro a stagione, anche per andare ad adeguare il suo contatto ai top europei, fra i quali Lautaro Martinez si considera.

Lautaro Martinez, per un ingaggio da top con l’Inter manca uno step

GOLEADOR – Essere capitano dell’Inter a 26 anni e portare due scudetti da titolare non è certamente da tutti. E Lautaro Martinez in questo è uno dei top assoluti della Serie A, se non il miglior giocatore in assoluto. E questo non lo può negare nessuno, anche alla luce dei 24 gol segnati in questa stagione che hanno largamente contribuito alla conquista del ventesimo scudetto. Però, per arrivare a chiedere determinate cifre, è necessario fare un ulteriore step.

LIVELLO INTERNAZIONALE – Lautaro Martinez, infatti, non ha ancora dimostrato di saper lasciare il segno quando il livello si alza. Ovvero in Europa. Nelle 44 presenze in Champions League, infatti, ha siglato soltanto 12 gol. Un po’ pochi, per avanzare richieste da top europeo. Anche e soprattutto per questo in casa Inter si valuta e, fino a ora, si offre una cifra più congrua a quello che è lo status attuale dell’attaccante argentino, che lo porterebbe a guadagnare una cifra vicina agli 8 milioni di euro di parte fissa che, con i bonus, possono arrivare a 10. Ci sarà ancora tempo per parlare, naturalmente, e per raggiungere un accordo che soddisfi tutti.