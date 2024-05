Inter Primavera, definita l’avversaria per le semifinali del campionato!

Conquistato il primo posto in classifica nella Regular Season, l’Inter Primavera attendeva oggi la sua avversaria nella prima semifinale del playoff scudetto. Avversaria uscita oggi dalla sfida tra Sassuolo e Atalanta.

SEMIFINALE DEFINITA – L’Inter si prepara a giocarsi il campionato primavera, dopo il primo posto conquistato nella Regular Season con 67 punti conquistati in 34 giornate a +2 dall’altra semifinalista, ovvero la Roma. E proprio pochi minuti fa i nerazzurri hanno conosciuto il nome dell’avversaria che dovranno affrontare per cercare di conquistarsi la finale: si tratta del Sassuolo, che nel quarto di finale contro l’Atalanta ha vinto per 1-0 grazie a un gol di Russo e si è qualificato alla sfida proprio contro i nerazzurri.

Inter Primavera, contro il Sassuolo per centrare la finale

DATA E ORARIO – L’Inter Primavera può quindi ora preparare al meglio la sua partita, cercando di affrontare anche i giorni in più di riposo rispetto al Sassuolo. La gara della semifinale è in programma lunedì 27 maggio alle 20.30, dove la vincente attenderà la qualificata tra la Roma Primavera e la vincente del secondo quarto di finale tra Lazio e Milan Primavera.

PRECEDENTI – Per completare, l’Inter Primavera in questa stagione ha avuto la meglio entrambe le volte sul Sassuolo: 4-0 il risultato in casa, mentre 0-3 il risultato in trasferta. Un parziale di 7-0 che ha mostrato la superiorità dei nerazzurri sui neroverdi – in controtendenza con la Prima Squadra, che ha racimolato due sconfitte, le uniche del campionato, proprio contro gli emiliani – in vista della gara di lunedì. Ma ora arriva quella che conta più di tutte e, in gara secca, sarà vietato sbagliare.