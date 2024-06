UFFICIALE – Inter, ceduto un 19enne: trasferimento in Austria

L’Inter ha ufficialmente piazzato un colpo in uscita: si tratta di un (ormai ex) giocatore della Primavera, con 12 presenze nella passata stagione. A metterlo sotto contratto il LASK Linz, in Austria.

UFFICIALE – Dal settore giovanile dell’Inter a quello del LASK Linz, in Austria. Questo il percorso del 19enne canadese Oumar Diallo, attaccante classe 2005, dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di oggi della sua cessione dal club nerazzurro dopo le dodici presenze nella Primavera di Cristian Chivu la passata stagione in campionato (con un assist) e una in UEFA Youth League. A comunicarlo ci ha pensato proprio il club austriaco, che sottolinea anche come abbia già disputato tre partite con la maglia della nazionale canadese under 20.