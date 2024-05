Agoumé, quale futuro all’Inter? Valutazioni in Spagna

Uno dei giocatori di proprietà dell’Inter che possono aiutare a fare cassa sul mercato è sicuramente Lucien Agoumé. Il centrocampista francese non ha trovato spazio nella sua esperienza in nerazzurro, diversamente da quanto accaduto al Siviglia dopo il suo arrivo in prestito a gennaio. E ora si valuta il suo futuro.

PILASTRO – Ultima delle riserve all’Inter, pilastro del centrocampo al Siviglia. Il passaggio in prestito a gennaio in Spagna ha giovato a Lucien Agoumé, che ha trovato minuti e spazio nel club andaluso durante questi ultimi mesi. Undici le presenze totali, con sei gare saltate soltanto a causa di un infortunio. Specialmente nell’ultimo periodo il francese ha spesso messo piede in campo da titolare, confermandosi così un vero e proprio elemento imprescindibile per la sua nuova squadra.

Agoumé, quale futuro all’Inter? Valutazioni in corso

CIFRE – Naturalmente il suo nome – insieme a quello di altri giovani di prospettiva e interessanti, tra cui su tutti Valentin Carboni – è uno di quelli che può aiutare la società a fare cassa in vista del mercato estivo. Nonostante il cambio di proprietà, si cercherà di evitare la cessione dei big, grazie anche ai lauti incassi dalla nuova UEFA Champions League e dal Mondiale per Club. Per Lucien Agoumé le cifre sono già fissate: 8 milioni di euro, denaro necessario perché il Siviglia attivi la clausola del diritto di riscatto.

TRATTATIVE – Resta soltanto da capire se, alla luce dell’importante investimento, gli andalusi saranno disposti a riscattare Lucien Agoumé per acquistarlo a titolo definitivo. Il suo impiego in questi mesi suggerirebbe di sì, ma si cercherà un possibile sconto sulla cifra. Il tutto considerando anche la situazione del centrocampista, al quale resta un solo anno di contratto con l’Inter prima della scadenza nel giugno del 2025. La sensazione è che, anche con uno sconto, i nerazzurri possano accettare la cessione del centrocampista francese. Sempre che non arrivino altre squadre (magari dalla Francia) interessate alle sue prestazioni.