Sanchez, dopo l’Inter una nuova sfida: il Cile lo aspetta

Quella di domenica sul campo del Verona sarà l’ultima partita con la maglia dell’Inter per Alexis Sanchez, che dovrà poi cercare una nuova squadra. Nel mentre, però, lo attende subito una nuova sfida: il CT del Cile Ricardo Alberto Gareca lo ha infatti inserito nei preconvocati per la Copa America.

LUNGA LISTA – Alexis Sanchez è un pilastro del Cile e, nonostante l’età, continua di fatto a essere l’attaccante titolare della sua rappresentativa. Non ci sono grosse sorprese nemmeno in vista dell’amichevole che la Roja affronterà il 12 giugno contro il Paraguay, alle porte della Copa America. Dove, peraltro, affronterà anche Lautaro Martinez con la maglia dell’Argentina campione in carica (e campione del Mondo). Una partita che Sanchez affronterà ufficialmente come calciatore dell’Inter (dal momento che il suo contratto scadrà a fine giugno), ma di fatto come ex nerazzurro, dal momento che l’ultima partita che disputerà prima dell’addio sarà quella di domenica sul campo del Verona.

Preconvocati del Cile, Sanchez si gioca un posto per la Copa America

NUOVA SFIDA – Insomma, una vera e propria sfida per Alexis Sanchez, anche se il suo posto nella lista dei convocati finali non è in discussione. In ogni caso vorrà sicuramente fare bene e impressionare il Commissario Tecnico del Cile, partendo proprio dalla gara contro il Paraguay. Andando poi in Copa America dove non solo affronterà il sopraccitato Lautaro Martinez, ma anche Tajon Buchanan. Esatto: il girone del Cile è infatti completato proprio dall’Argentina, dal Canada e dal Perù. Insomma, una competizione tutta a tinte nerazzurre. Tra chi proseguirà la sua avventura all’Inter e chi la saluterà da campione d’Italia in carica.