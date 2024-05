Lautaro Martinez, per Oaktree altre priorità. Un diktat – Sky

Tiene banco, e non potrebbe essere altrimenti, la situazione legata al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. Specialmente dopo le parole del suo agente, Alejandro Camano, e il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree. Andrea Paventi di Sky Sport fa il punto della situazione.

ALTRE PRIORITÀ – Al momento per l’Inter e per la nuova proprietà Oaktree, il rinnovo di Lautaro Martinez – che ricordiamo essere in scadenza a giugno del 2026 – non è in cima alla lista delle priorità. Il che non vuol dire assolutamente una chiusura. Semplicemente, come sottolinea il collega di Sky Sport Andrea Paventi, al momento ci sono altri passi burocratici di cui occuparsi per il fondo californiano, in seguito al rilevamento della proprietà. A partire dalla nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione, fino ad arrivare alla nomina del nuovo presidente che andrà a prendere l’eredità di Steven Zhang.

Lautaro Martinez e l’Inter: per Oaktree un diktat

CIFRE E STRATEGIE – Dopo i passi burocratici, ci sarà anche il momento di un incontro con il tecnico Simone Inzaghi, con il quale stabilire le strategie in vista della prossima stagione. Soltanto dopo quel momento si potrà tornare al tavolo con l’agente di Lautaro Martinez, per capire se e quali manovre ci siano per prolungare il suo contratto con quella squadra di cui è anima, simbolo e soprattutto capitano.

DIKTAT – Quel che è certo è che, nonostante si parli del miglior giocatore della Serie A, uno è il diktat di Oaktree: stabilità economica e risultati in campo dovranno andare di pari passo. Per questo si eviteranno cifre folli per il rinnovo di Lautaro Martinez, così come per altri giocatori. La stabilità economica è importantissima per la nuova proprietà e pertanto, come riporta Andrea Paventi, bisognerà fare dei passi indietro per cercare di venirsi incontro. Per continuare ancora insieme.