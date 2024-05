Lautaro Martinez eletto miglior giocatore della Serie A: orgoglio Inter!

La ciliegina sulla torta in questa straordinaria stagione dell’Inter è il riconoscimento della Serie A a Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è stato premiato come miglior giocatore del campionato.

RICONOSCIMENTO – Non poteva che essere Lautaro Martinez il miglior giocatore di tutto il campionato 2024/2024. E non poteva che essere un calciatore dell’Inter, vincitrice indisturbata dello scudetto della seconda stella. La Lega Serie A ha appena decretato il capitano nerazzurro come il vincitore della categoria. L’attaccante argentino quest’anno, come non mai, si è distinto per il suo apporto in campo, per la stoffa da leader della sua Inter e per i numeri che hanno agevolato la cavalcata verso il tricolore.

Lautaro Martinez la ciliegina sulla torta stellata dell’Inter

PLURI PREMIATI – Lautaro Martinez, dopo il trofeo della Supercoppa Italiana, dello scudetto e il primo posto nella classifica cannonieri, adesso può vantare anche il riconoscimento di miglior giocatore della Serie A. Manca all’appello il premio di miglior attaccante, che certamente avrebbe meritato considerando i ventiquattro gol messi a segno e a confronto degli altri calciatori candidati. Poco importa, però, considerando quello appena ricevuto. Ed anche il fatto che l’Inter domina in tutte le altre categorie: miglior allenatore, miglior centrocampista e miglior difensore della Serie A.