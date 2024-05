Serie A, farsa premi: MVP attaccanti? Né Lautaro Martinez né Thuram!

La Lega Serie A ha deciso di far finire in farsa la questione dei premi legati ai migliori giocatori (o presunti tali) di questo campionato. Nella shortlist degli attaccanti non c’è nessuno dell’Inter.

L’ASSURDITÀ – Dopo che fra i tre migliori portieri non c’è Yann Sommer, la Lega Serie A si fa contestare anche nella Top 3 attaccanti. Niente Lautaro Martinez (che però potrebbe essere nominato MVP – Best Overall, ossia miglior giocatore della stagione) né tantomeno Marcus Thuram (e questa è una follia). I tre candidati, più che discutibili, sono Paulo Dybala della Roma (dieci partite saltate in questa Serie A), Rafael Leao del Milan (appena otto gol in campionato, cinque in meno di Thuram) e Dusan Vlahovic della Juventus.

LA SCELTA – Questi i criteri in base ai quali la Lega Serie A ha definito questi premi, che forse andrebbero rivisti. Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A TIM 2023/2024 (a eccezione della 38ª).

SERIE A – CANDIDATI PREMI STAGIONE 2023-2024

TOP 3 UNDER-23

Raoul Bellanova – Torino

Matias Soulé – Frosinone

Joshua Zirkzee – Bologna

TOP 3 PORTIERI

Marco Carnesecchi – Atalanta

Michele Di Gregorio – Monza

Wojciech Szczesny – Juventus

TOP 3 DIFENSORI

Alessandro Bastoni – Inter

Gleison Bremer – Juventus

Riccardo Calafiori – Bologna

TOP 3 CENTROCAMPISTI

Hakan Calhanoglu – Inter

Teun Koopmeiners – Atalanta

Christian Pulisic – Milan

TOP 3 ATTACCANTI

Paulo Dybala – Roma

Rafael Leao – Milan

Dusan Vlahovic – Juventus