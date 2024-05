Paganin: «Inter-Oaktree, per me non verrà stravolto tutto. Tifosi si augurano questo»

Antonio Paganin ha parlato delle possibili ripercussioni per l’Inter a seguito del possibile cambio di mano da Zhang al fondo Oaktree.

INTER-OAKTREE – Queste le parole di Antonio Paganin a Maracanà, in onda su Radio TMW, sulle possibili ripercussioni per l’Inter a seguito del possibile cambio di mano da Zhang al fondo Oaktree. «Difficile da lontano capire cosa possa succedere. Penso, mettendomi nei panni del fondo che deterrà le quote, che sarà importante vedere come approcceranno: per loro sarà un investimento importante, è una squadra che ha dominato in Italia e lo scorso anno è andata in finale di Champions. Dentro poi ha degli asset importanti. Per me non verrà stravolto tutto, ma si cercherà una continuità. La scommessa di Zhang era quella di scegliere parametri zero di qualità ed abbattere l’esposizione finanziaria. Se si è arrivati a questo punto, qualcosa non ha funzionato, ma il dato di fatto è che ora il fondo ha una società che ha un valore molto più alto di prima. Per questo si cercherà di valorizzarlo e cercare al contempo il miglior acquirente. I tifosi si augurano che la linea non venga stravolta, in attesa di capire chi saranno i nuovi proprietari».