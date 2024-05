Inter, scatta l’ora X: Oaktree o Zhang, è il momento della verità

Il passaggio di proprietà dell’Inter, da Suning a Oaktree, da ora può diventare realtà in qualsiasi momento. Dopo tre giorni di discussioni, a seguito del comunicato di Zhang, adesso si passa ai fatti.

MOMENTO CHIAVE – Da questo momento in poi Oaktree può annunciare di aver preso il controllo dell’Inter. Come noto, la scadenza doveva essere ieri, ma per questioni tecniche relative al giorno festivo in Lussemburgo è slittata a oggi. Ma adesso altre proroghe per Steven Zhang non ce ne sono più, a meno di un clamoroso cambio di opinione da parte del fondo. Per Suning l’uscita di scena – come anticipato nel comunicato – si sta concretizzando nella maniera peggiore possibile, con l’insolvenza del prestito, dopo otto anni in cui – va ribadito – ha riportato l’Inter ai vertici nazionali e non solo. Perché, in caso di arrivo di Oaktree, è giusto ricordare che prenda una squadra che ha appena vinto lo scudetto e che nel 2024-2025 farà Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

L’Inter da Zhang a Oaktree: atteso l’annuncio

SI CHIUDE UN’ERA? – Come segnalato ieri, nell’intervento dell’avvocato Michele La Francesca nella nostra diretta video Inter NOS con Gian Luca Rossi, il passaggio delle azioni da Suning a Oaktree sarebbe abbastanza rapido. Così come non ci saranno tempistiche molto lunghe per risistemare l’assetto societario. E non ci saranno nemmeno scossoni a livello di organigramma, con il management (in primis Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Dario Baccin) confermatissimo. Anche perché ci sono già due persone in quota Oaktree, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, nel Consiglio d’Amministrazione dell’Inter. Non certo da due giorni, ma da luglio 2021. Ossia da poco dopo la definizione del prestito che ora è scaduto. Se Zhang è riuscito a restituirlo, o a trovare delle alternative, si terrà l’Inter. Altrimenti Oaktree è ormai già la realtà.