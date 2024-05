Suazo: «Inter, una speranza sulla società. Irrinunciabili? Due giocatori»

L’Inter oggi può diventare del fondo Oaktree: si attende solo il comunicato dell’annuncio sulla questione societaria. Un ex attaccante nerazzurro come Suazo, che fa parte delle Legends del club con cui di recente ha anche partecipato a degli eventi, parlando a Radio Sportiva si esprime sulla vicenda.

OAKTREE IN ARRIVO – Sono minuti potenzialmente decisivi per il futuro dell’Inter, visto che il fondo Oaktree da oggi può annunciare di aver rilevato le azioni da Suning. L’ex attaccante David Suazo, ora allenatore, dice la sua in collegamento con Radio Sportiva: «È delicata la situazione. Io penso che in questo momento bisogna aspettare un po’ come andranno a finire le cose, il tema è delicato. Si sa che l’Inter ha un valore importantissimo, ha dimostrato che è una società con un gruppo fantastico e dei grandi dirigenti che hanno saputo portare avanti questa squadra. Adesso ha vinto e dimostrato di saper vincere: speriamo che la situazione societaria finisca in un modo positivo».

L’Inter di Oaktree secondo Suazo: due imprescindibili in rosa

GIOCATORI DA BLINDARE – A prescindere da una clamorosa permanenza di Steven Zhang o dall’inserimento di Oaktree, l’Inter ripartirà dallo scudetto appena conquistato. Per Suazo c’è una rosa da preservare, magari migliorando ancora: «Un irrinunciabile? Vedendo tutta la squadra si fa fatica. È una squadra che ha funzionato benissimo, direi il bomber Lautaro Martinez ma anche Hakan Calhanoglu penso abbia fatto un salto di qualità come giocatore. Penso sia uno dei migliori. Ciclo da aprire per l’Inter? Tutto dipende da come andranno a finire le cose, perché se rimane una squadra competitiva così com’è per le altre società sarà difficile. L’Inter è molto forte in tutti i sensi, in tutti gli aspetti: come giocatori sarebbe difficile riprenderla. Un’era può partire, ma tutto dipende da come andrà a finire la situazione societaria».