Thuram: «All’Inter da subito a casa!» E poi distrugge… Sabatini!

Thuram passa all’incasso, dopo la prima splendida stagione all’Inter. L’attaccante francese, clamorosamente non inserito nella Top 3 del ruolo della Lega Serie A, con un video risponde a tono a Sabatini.

LA REPLICA – Marcus Thuram ha appena pubblicato un video su Instagram. Fin qui nulla di particolare, con anche un messaggio di ringraziamento ai tifosi dell’Inter. “Volevo ringraziarvi ancora una volta per questa meravigliosa stagione. Mi avete accolto e mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno. Forza Inter”, ha scritto Tikus per accompagnare il video. Però poi c’è qualcosa di più, ed è una clamorosa risposta di Thuram a Sandro Sabatini che un anno fa ne aveva messo in discussione le qualità.

Thuram risponde in video alla previsione di Sabatini sull’Inter!

PRONOSTICO SBAGLIATO – Nel video, dove Tikus non parla ma appaiono immagini della sua stagione e dei suoi gol, si sente la voce di Sabatini proveniente da un suo intervento di agosto 2023, quando aveva indicato le posizioni per le squadre di Serie A in vista del campionato che stava per iniziare. E dove aveva messo chi ha vinto scudetto fuori dalla zona Champions League. Queste le parole di Sabatini (su cui il giornalista ha ritrattato) nel video di Thuram: «Quinto posto per l’Inter, anche questa una sorpresa. Perché ci sono cinque cambi in rosa, di formazione, nei quali c’è un downgrade. Da Onana a Sommer, da Skriniar a Bisseck, da Brozovic a Frattesi, da Dzeko a Thuram». E la sensazione è che, dopo quanto fatto questo pomeriggio dalla Lega Serie A con le nomine per il “miglior attaccante“, Thuram dovrà fare un altro video…