Nandez, niente Inter ma resta in Serie A? L’agente: «Accordo triennale»

Nandez ormai da anni è ciclicamente accostato all’Inter e se n’è riparlato anche nelle ultime settimane. Ma, stando agli sviluppi di oggi, il centrocampista del Cagliari è atteso in un altro club di Serie A.

IN USCITA – Nahitan Nandez è in scadenza di contratto con il Cagliari al prossimo 30 giugno. Più volte ha rinviato una decisione sul suo futuro, mostrando sempre grande appartenenza ai colori rossoblù e alla Sardegna, da lui stesso definita una seconda casa. Poi però c’è la carriera, che può portarlo lontano da Cagliari dopo l’ultima giornata giovedì contro la Fiorentina. Si è parlato tanto di Nandez all’Inter, già dal 2021 quando era a un passo, poi il suo trasferimento non si è concretizzato. E anche ora sembra che succederà altro.

Nandez, niente Inter ma giocherà in Serie A: la rivelazione dell’agente

DOVE VA? – Da oggi bisogna inserire la Roma come destinazione sempre più possibile per Nandez. Almeno stando a quanto ha rivelato il suo agente, Pablo Bentancourt che la settimana scorsa si era concesso in un’intervista esclusiva alla nostra redazione, in una breve dichiarazione rilasciata al sito laroma24.it: «Accordo con la Roma? Sì. Il giocatore firmerà un triennale». Va detto che, negli anni, più volte lo stesso Nandez ha poi scelto “di testa sua”, non sempre in accordo con chi lo gestisce. Di certo c’è che giovedì concluderà la sua stagione col Cagliari, dopo averlo portato alla salvezza domenica scorsa vincendo col Sassuolo. Poi si capirà se il futuro sarà all’Inter, davvero alla Roma o altrove.