ESCLUSIVA IN − Nandez-Inter, l’agente: «Ora si sta giocando la vita col Cagliari»

Nandez accostato all’Inter nelle scorse ore. A fare chiarezza sul futuro del centrocampista del Cagliari, il suo agente Pablo Bentancur ai microfoni di Inter-News.it

SMENTITA − Si avvicina la fine del campionato e allo stesso tempo l’inizio del calciomercato. All’Inter, che oggi ha ricevuto l’ambito Ambrogino d’Oro dalla città di Milano, rimane in bilico il futuro di Denzel Dumfries. Il laterale olandese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e il club sta monitorando la situazione per evitare di ripetere un Milan Skriniar 2.0. Tra i possibili nomi circolati nelle ultime ore e accostati all’Inter, c’è quello del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. A tal proposito la redazione di Inter-News.it ha contattato l’agente del giocatore uruguaiano, il quale ha chiarito la situazione intorno al suo assistito. Queste le parole di Pablo Bentancur raccolte dalla nostra redazione: «Non posso parlare, perché potrebbe uscire fuori qualche polemica. In questo momento, Nandez si sta giocando la vita col Cagliari. Giocatore proposto? Chi l’ha proposto, io sicuramente no».

Nandez-Inter, l’agente frena. Il cast rimane aperto

CAST − L’Inter comunque continua a monitorare diversi nomi per sopperire all’eventuale addio di Dumfries, il quale piace sempre in Inghilterra a due club di Premier League. Oltre al nome di Nandez, sono stati accostati diversi altri profili all’Inter: dall’atalantino Holm passando per il giapponese in forza all’AZ Alkmaar Yukinari Sugawara. Ovviamente si capirà meglio il tutto nel momento in cui la dirigenza e Simone Inzaghi decideranno di sedersi intorno ad un tavolo e programmare il futuro del club campione d’Italia.