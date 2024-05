Sabatini: «Mio pronostico sull’Inter? Trovatene altri! Con Oaktree in regola»

Sabatini ad agosto dell’anno scorso, prima dell’inizio della Serie A, aveva pronosticato l’Inter fuori dalla zona Champions League, Cosa ovviamente non accaduta, avendo stravinto lo scudetto. Oggi, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ci torna ricordando come aveva cambiato idea a settembre. E ora è possibilista su Oaktree.

PREFERENZA… SBAGLIATA – Sandro Sabatini fa retromarcia sul pronostico che aveva fatto dell’Inter quinta in classifica: «I video che ho fatto quest’estate, ad agosto prima dell’inizio del campionato, sono abbastanza virali e hanno fatto milioni di visualizzazioni. Innanzitutto ditemi come faccio a fare qualche soldo, perché io non ci ho guadagnato nulla da queste visualizzazioni. Ma mi trovate un video di chi aveva pronosticato l’Inter che vinceva lo scudetto ad agosto? Perché io, quando l’ho vista a settembre con Yann Sommer, Marko Arnautovic, Benjamin Pavard e Marcus Thuram, avevo detto subito che avevo sbagliato. Se mi trovate ad agosto qualcuno sui social che diceva che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto pago da bere a tutti gli ascoltatori, come ha fatto Marco Reus».

Sabatini più possibilista sull’Inter di Oaktree

LO SCENARIO – Sabatini si sposta su questioni societarie: «I debiti non sono ottocento milioni, sono quattrocento e gli altri quattrocento sono un debito di Steven Zhang. L’Inter è in regola, altrimenti non si sarebbe iscritta: sarebbe fuori, sarebbe retrocessa e sarebbe radiata. Questo i tifosi se lo devono mettere in testa. L’Inter è già passata di mano ed è di Oaktree, se fosse rimasto Zhang ci sarebbero stati dei problemi perché non restituiva il prestito. Ma adesso, non avendolo restituito, ci sarà Oaktree. I problemi ci potrebbero essere, ma non credo che lo farà, se Zhang dovesse fare una battaglia legale. Gli arbitri? Vero che quest’anno ci sono state delle decisioni arbitrali favorevoli, ma l’Inter ha vinto il campionato perché era la più forte».