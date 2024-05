Bastoni miglior difensore della Serie A! Juventus resta a guardare

Bastoni è stato eletto miglior difensore in assoluto della Serie A 2023-2024, essendo tra i candidati. Restano dietro altri due difensori, uno di questi della Juventus.

IL MIGLIORE SENZA DUBBI – Alessandro Bastoni è stato eletto miglior difensore della Serie A per la stagione 2023-2024, superando Riccardo Calafiori e Bremer in una votazione che ha premiato le sue straordinarie prestazioni in campo. Il giovane difensore dell’Inter ha dimostrato una costanza e una qualità che lo hanno reso uno dei pilastri della difesa nerazzurra e una figura centrale per il successo della sua squadra. L’elezione di Alessandro Bastoni come miglior difensore della Serie A è un riconoscimento meritato per un giocatore che ha saputo emergere grazie a talento, impegno e professionalità. La sua stagione eccezionale è stata un esempio. Bastoni è il terzo premiato dalla Lega Serie A dopo l’ex Michele Di Gregorio per quanto riguarda il portiere e Joshua Zirzkee per quanto riguarda il miglior Under-23.

SERIE A – CANDIDATI PREMI STAGIONE 2023-2024

TOP 3 UNDER-23

Raoul Bellanova – Torino

Matias Soulé – Frosinone

Joshua Zirkzee – Bologna

TOP 3 PORTIERI

Marco Carnesecchi – Atalanta

Michele Di Gregorio – Monza

Wojciech Szczesny – Juventus

TOP 3 DIFENSORI

Alessandro Bastoni – Inter

Gleison Bremer – Juventus

Riccardo Calafiori – Bologna

TOP 3 CENTROCAMPISTI

Hakan Calhanoglu – Inter

Teun Koopmeiners – Atalanta

Christian Pulisic – Milan

TOP 3 ATTACCANTI

Paulo Dybala – Roma

Rafael Leao – Milan

Dusan Vlahovic – Juventus