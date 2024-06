Chi è Tanner Tessmann, il centrocampista americano che ha stregato l’Inter

Tanner Tessmann sembra essere molto vicino all’Inter. L’intenzione dei nerazzurri è quella di acquistare il calciatore per poi farlo crescere per un’altra stagione al Venezia.

IL PUNTO – Tanner Tessmann è stato uno degli oggetti principali del discorso che la dirigenza dell’Inter e quella del Venezia hanno avuto a Milano durante questa settimana. Il calciatore americano, che ha disputato un’ottima stagione in Serie B con i veneti, potrebbe rappresentare il centrocampista del futuro dei nerazzurri. Dopo i colpi Kristjan Asllani e Davide Frattesi, infatti, la dirigenza interista sta provando a gettare le basi per un reparto di estrema qualità anche per le future stagioni.

Tessmann all’Inter: il calciatore e i suoi dati

IL PROFILO – Tessmann incarna il profilo del centrocampista in grado di combinare un’ottima resistenza, grazie al suo fisico imponente, e una buona qualità con il pallone tra i piedi. Le due caratteristiche principali del calciatore americano sono la capacità nel recupero palla e l’abilità nel tiro da fuori. In tal senso, come si evince dai dati di sofascore, il classe 2001 ha una media di palle recuperate a partita di 6.7, dato che acquisisce un valore ancora più significativo se rapportato al 5.2 di Hakan Calhanoglu. In merito ai tiri da fuori area, tale caratteristica ben si associa alla sua abilità nei calci piazzati, con due reti siglate direttamente da calcio di punizione nella stagione appena trascorsa.

LE STATISTICHE – Tessmann ha siglato 6 reti in 37 incontri, di cui 35 disputati dal primo minuto. Il centrocampista americano è stato nominato 5 volte nella squadra della settimana della Serie B, anche grazie ai suoi 3 assist stagionali. Delle 6 marcature annuali, inoltre, emerge la parità tra quelle siglate con il sinistro e quelle messe a segno col destro. Una testimonianza, di cui tener conto, della sua capacità di calciare con entrambi i piedi.