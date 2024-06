Da Josep a Lautaro Martinez: tra conferme e trattative su due tavoli

Mentre tutto il mondo del calcio è concentrato sia sugli Europei che sulla Copa América che inizierà la prossima settimana, il calciomercato procede con le società che gettano le basi per la prossima stagione. Inter compresa, con le trattative su due tavoli per Josep e Lautaro Martinez.

DOPPIA TRATTATIVA – Da Josep Martinez a Lautaro Martinez, l’Inter lavora incessantemente sul mercato in vista della prossima stagione. E non solo. Perché sia per l’acquisto del portiere che per il rinnovo dell’attaccante si guarda già in ottica futura. Da una parte per blindare il capitano e leader della squadra, dall’altra per iniziare a lavorare su quello che sarà il portiere titolare una volta che andrà sostituito Yann Sommer. E per questo si lavora su due tavoli differenti, fra le conferme di Beppe Marotta da una parte e le trattative con il Genoa dall’altra.

Josep e Lautaro Martinez, Inter al lavoro su due tavoli

RINNOVO DA CONCRETIZZARE – Per quanto riguarda Lautaro Martinez, infatti, è già tutto virtualmente fatto da tempo. Oggi è arrivata l’ennesima conferma da parte del neo-presidente dell’Inter. Si attende soltanto la firma che arriverà una volta che il capitano sarà tornato dall’avventura con l’Argentina in Copa América negli Stati Uniti. Nella speranza, per lui, che sia il più tardi possibile e, magari, con la difesa del titolo conquistato nel 2021 dopo ben 27 anni di attesa.

TRATTATIVE – Oltre a Lautaro Martinez, come detto, si lavora per Josep Martinez in porta. Con la differenza che qui non c’è ancora nulla di fatto. Si tratta fra Inter e Genoa, vista anche la distanza di cinque milioni tra domanda (18 milioni) e offerta (13 milioni). Oltre alla decisione su quale contropartita tecnica inserire: i nerazzurri preferirebbero lasciare ai liguri uno tra Martin Satriano e Francesco Pio Esposito, ma i rossoblu – già coperti in attacco – vorrebbero Gaetano Oristanio. A sua volta promesso al Venezia per chiudere la trattativa Tanner Tessmann. Insomma, si va avanti a lavorare. Per blindare la rosa di Simone Inzaghi con due… Martinez.