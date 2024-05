VIDEO – Inter, la Serie A presenta il docufilm del ventesimo scudetto!

L’Inter conquista il ventesimo scudetto in una stagione particolarmente impegnativa, ma gloriosa. La Lega Serie A ha raccontato al cavalcata dei nerazzurri verso lo scudetto con un docufilm originale prodotto da loro.

DOCUFILM SCUDETTO – “Lega Serie A presenta il docufilm “Intergalactic”, una nuova produzione originale firmata Lega, realizzata per raccontare lo straordinario percorso dell`Inter in Campionato verso la conquista della seconda Stella. “Intergalactic” ripercorre le tappe che hanno portato la squadra guidata da mister Simone Inzaghi a vincere il ventesimo Scudetto della sua storia. Un trionfo indimenticabile per tutti i tifosi nerazzurri, raccontato attraverso l`utilizzo di immagini inedite, dietro le quinte ed interviste esclusive ad alcuni protagonisti del Club, tra cui Javier Zanetti, Matteo Darmian e Marcus Thuram”.

Inter-galactic! Una produzione originale Lega Serie A

NON LA PRIMA VOLTA – “Intergalactic” è la terza produzione originale firmata interamente da Lega Serie A, dopo quella realizzata nel 2022 intitolata “Fino all`ultimo secondo”, dedicata al Campionato 2021/2022 e alle grandi emozioni vissute in quella stagione, e “Un giorno di Sole”, il docufilm – vincitore della `Guirlande d`Honneur` al Ficts Fest 2023 – con protagonista Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro del calcio italiano ad aver debuttato in Serie A TIM”. Di seguito il video realizzato per l’Inter.