Slovenia-Danimarca, un ex Inter in campo. Le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora, alle 18, si terrà un’altra partita per Euro2024, stiamo parlando di Slovenia-Danimarca. I due allenatori hanno da poco annunciato le formazioni ufficiali. Confermata la presenza di un ex Inter.

LE SCELTE – Alle 18 andrà in scena la sfida tra Polonia e Danimarca: inizia così il gruppo C. Per entrambe sarà l’esordio degli Europei 2024. Per il tecnico slovacco, Kek, novità di formazione: Ilicic, almeno per l’inizio di gara resta in panchina. Tandem d’attacco invece composto da Sesko e Sporar: sulle ali invece, spazio a Stojanovic e Mlakar. Per quanto riguarda invece la Danimarca, il ct Hjulmand si affida all’esperienza di Christian Eriksen dietro al duo offensivo composto da Hojlund e Wind. La Danimarca proverà a ripetere il percorso di tre anni fa quando sfioro la finale nonostante la paurosa tragedia sfiorata con l’ex Inter Eriksen rimasto a terra tra la vita e la morte.

Slovenia-Danimarca, le formazioni ufficiali

Slovenia formazioni ufficiali (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic,Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko.

Panchina: Belek, Vekic, Balkovec, Blazic, Stankovic, Verbic, Lovric, Kurtic, Horvat, Vipotnik, Celar, Brekalo, Zugelj, Zeljkovic, Ilicic.

Allenatore: Kek

Danimarca formazioni ufficiali (3-4-1-2): Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Christensen; Kristiansen, Hojbjerg, Hjulmand, Bah; Eriksen; Hojlund, Wind, Panchina: Hermansen, Ronnow, Kjaer, Maehle, Jensen, Delaney, Skov Olsen, Dolberg, Jorgensen, Damsgaard, Norgaard, Poulsen, Dreyer, Kristensen, Bruun Larsen. Allenatore: Hjulmand