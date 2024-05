Setti: «Futuro Baroni dopo l’Inter! Mercato di gennaio, spiego tutto»

Setti in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra Verona e Inter, ha parlato della stagione complicata, conclusa però col raggiungimento dell’obiettivo principale che è la salvezza in Serie A. Il numero uno gialloblù ha fatto il punto della situazione sia per quanto riguarda la società, sia per quanto riguarda Baroni.

IN PANCHINA – Setti riguardo l’attuale allenatore ha parlato così: «Ho un ottimo rapporto con Baroni e Sogliano e dopo l’Inter discuteremo del loro futuro. L’intento è di avere una salvezza più tranquilla. Salvezza e conti a posto. Faremo la squadra per pensare di salvarci ma tutti gli anni è sempre più difficile. Chi viene qua deve dimostrare di voler stare davvero a Verona e mettersi in mostra».

Verona, tra Baroni e futuro societario. Setti fa il punto

FUTURO – Setti parla anche di alcuni fattori societari e il futuro del club: «In questi 13 anni ho sempre avuto due obiettivi: la salvezza e i conti con una logica. Ovviamente di errori se ne fanno ma salvarsi non è facile. Spesso arrivano anche proprietà straniere che investono tanto. Normalmente noi facciamo cessioni. Nel mercato estivo non è successo perché sono arrivate tardi le offerte. Senza rivoluzione a gennaio poi non ci saremmo mai salvati: lo abbiamo deciso insieme a Baroni e a Sogliano. Tanti non volevano rimanere: l’unico era Ngonge che però aveva una valutazione troppo alta per non venderlo».