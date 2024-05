Inter, nuovi sponsor con Oaktree: ecco gli ultimi partner di Suning

L’interesse per l’Inter dopo l’avvicendamento tra Suning e Oaktree riguarda non solo i potenziali acquirenti ma anche e soprattutto le aziende in grado di fare da sponsor alla società nerazzurra. E già nel periodo “cinese” si sono avvicinati al mondo nerazzurro diversi partner

MILANO – L’uscita di scena del Suning Holdings Group dal controllo dell’Inter dà il via alla rivoluzione americana. Uno dei temi a cui farà fronte Oaktree Capital Management è quello relativo ai ricavi. Tra questi, i ricavi da sponsorizzazioni. Nel periodo dell’Inter made in China c’è stato un importante viavai in questo settore. Tanti i partner portati tra Milano e Appiano Gentile (CO) sotto la presidenza di Steven Zhang ma anche tante beffe. E non è un caso che la prima mossa di Oaktree riguardi proprio il centro sportivo, che sta per cambiare nome per decretare la fine dell’Era Suning. Ma quali sono gli sponsor che Suning lascia in eredità all’Inter di Oaktree?

NAMING RIGHTS – L’elenco non può che iniziare proprio con Suning nel ruolo di Official Training Grounds Naming Rights Partner, ovvero il “Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile. Al suo posto è in arrivo la “promozione” per BPER Banca, già Official Banking Partner nerazzurro. Al contrario Konami, anche grazie al prodotto eFootball, fa da Youth Development Centre Partner a Interello. Oltre al “Konami Development Centre in memory of Giacinto Facchetti”, il Global Football Videogame Partner dell’Inter funge anche da Training Kit Back Partner, che si completa con LeoVegas.News nei panni di Official Training Kit Front Partner.

Inter, ecco il primo grande obiettivo di Oaktree: un nuovo Main Sponsor all’altezza della Seconda Stella e del Mondiale per Club

MAIN SPONSOR – Messo da parte l’allenamento con le sue divise, è la partita che fa monetizzare maggiormente. E qui si apre il dibattito sul Main Sponsor, di cui l’Inter va alla ricerca da tempo. E sembra averlo trovato, in attesa degli annunci ufficiali. Al momento Paramount+ funge da Official Jersey Front Partner ma a breve dovrebbe cambiare veste. Continua la tradizione con Nike, storico Technical Sponsor dell’Inter. La maglia da gioco viene completata da eBay nel ruolo di Official Ecommerce Partner e da U-Power in qualità di Official Jersey Back Partner nerazzurro. Lo Scudetto tricolore Lega Serie A – non da partner eh! – abbellirà la prossima maglia dell’Inter.

ALTRI PARTNER – Andando oltre le maglie, l’Inter resta sempre legata allo storico sponsor Pirelli ma solo con il ruolo di Global Tyre Partner adesso. L’Asia è protagonista nel periodo Suning anche oltre la “sua” Cina. Infatti, Qatar Airways funge da Global Airline Partner e Visit Qatar da Official Tourism Partner dell’Inter. Dopo una stagione sulla maglia Socios.com diventa Global Fan Token Partner, invece Moncler è Official Formal Wear Partner e Ria Money Transfer ovviamente – come da nome – Official Money Transfer Partner. Attualmente Mastercard fa solo da Official Payment System Partner, mentre Snaipay è il Value-Added Services Partner nerazzurro. Poi c’è Recrowd come Official Crowdfunding Partner dell’Inter. Da non dimenticare ATTAL Group – Agenzie per il lavoro come Official HR Partner e Cerba HealthCare come Official Lab Partner.

Telepass e non solo: ecco tutti i partner dell’Inter al momento dell’uscita di scena di Suning

NON SOLO TELEPASS – Il ruolo di Enel è quello di Official Energy Partner, invece Skyland Energy funge da Official Solar Energy Partner nerazzurro. A Nilox tocca il ruolo di Official Electric Mobility Partner nerazzurro. Interessante l’accordo con Telepass come Official Mobility Platform Partner nerazzurro. Anche in virtù del recente lancio del dispositivo Inter Limited Edition di Telepass per i tifosi interisti campioni d’Italia. In questo ambito, Volvo è Official Car Partner, mentre Locauto Group è Official Rent-A-Car dell’Inter. A SWM Motorcycles il titolo di Official Motorcycle Partner.

FORNITORI VARI – Tra i numerosi partner nerazzurri ci sono anche La Molisana come Official Pasta e Radio 105 come Official Radio dell’Inter. A Hisense il ruolo di Official Partner e a Fratelli Beretta quello di Official Regional Partner, invece afizzionados è Regional Partner per il Messico. Poi, Heinz funge da Official Sauce Partner nerazzurro. Da ricordare Gatorade come Official Sports Drink dell’Inter. E ancora, San Bernardo come Official Water Partner e Santa Margherita come Official Wine Supplier, mentre Tsunami Nutrition fa da Official Nutritional Supplements Supplier. L’elenco dei fornitori è molto più lungo, a partire da Dole nei panni di Official Fresh Fruit Supplier nonché Official Women Partner. Tra i principali Gattinoni Group, Kopron, La Gazzetta dello Sport, Sixtus Italia e Technogym, tutti in qualità di Official Supplier dell’Inter. Non manca più di nessuno? Questa l’eredità di partner lasciata all’Inter durante la gestione Suning: a Oaktree il compito di migliorare ulteriormente questa lista. E i lavori, molto ambiziosi, sono già iniziati.