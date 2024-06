Condò: «Barella per l’Italia fa quello che dovrebbe fare Jorginho!»

Continuano gli elogi per Nicolò Barella il giorno dopo la vittoria dell’Italia contro l’Albania anche grazie al gol del centrocampista dell’Inter. Anche Paolo Condò su Sky ha parlato dell’importanza del giocatore azzurro.

DA REGISTA – Paolo Condò parla delle caratteristiche del centrocampista dell’Inter e di cosa manca all’Italia in questo momento: «Barella nasce come giocatore box-to-box, ed è bravissimo in questo, ma non solo. Dall’inizio di questo Europeo sono rimasto sorpreso dalla bravura di alcuni registi come Rodri, Fabian Ruiz, Xhaka con la Svizzera. Registi che giocano la palla anche in verticale, mentre da noi con l’Italia questo manca».

Poche verticalizzazioni a centrocampo, ci pensa Barella!

TUTTOCAMPISTA – Secondo il giornalista, però, questo compito viene ugualmente svolto da Barella: «C’è Jorginho che però gestisce il gioco, ma senza mai cercare la verticalizzazione. Ecco, Barella è quello che in Italia-Albania ha surrogato questa nostra assenza di un regista “verticalizzatore”».