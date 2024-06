Marotta: «Mercato Inter definito. Inzaghi? Ciclo neanche a metà!»

Marotta presente in Germania per assistere fisicamente alle partite dell’Italia, ha risposto ad alcune domande di Sky Sport come i rinnovi di Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, e più in generale il mercato dell’Inter.

IL GIORNO DOPO – Il presidente Beppe Marotta ha parlato così riguardo il suo nuovo ruolo: «È un ruolo nuovo stimolante, per non stravolgere la mia attività lavorativa perché comunque faccio parte di un grande club con grandi professionisti. Italia Inter-nazionale? È stata una partita difficile, il valore dei giocatori si è visto. Credo che abbiamo meritato di vincere, come presidente dell’Inter sono orgoglioso che il nostro club contribuisca a far si che la nostra nazionale possa attingere a questo zoccolo duro di giocatori italiani».

SU BARELLA – Marotta esprime tutto il suo orgoglio per la prestazione del centrocampista dell’Inter: «Barella ha dalla sua delle grandissime qualità che non sono solo quelle calcistiche, ma anche agonistiche e umane, che lo hanno fatto diventare un giocatore completo. Dalla sua ha questa grande bravura ad adattarsi ad ogni metodo di gioco».

SUL MERCATO – Marotta parla più in generale di quello che sarà il mercato dell’Inter: «Nuovi colpi? La squadra è stata costruita, la mia fortuna è avere professionisti come Ausilio e Baccin. Con Taremi e Zielinski abbiamo quasi definito il nostro mercato. Aver confermato la squadra che ha vinto lo scudetto significa che possiamo puntare su un vivaio di qualità notevole».

Inter, non solo mercato: anche rinnovi! Parla Marotta

ALTRO RINNOVO – Il presidente nerazzurro è orgoglioso di annunciare anche il rinnovo del capitano: «Il rinnovo di Lautaro Martinez è praticamente fatto, non ufficialmente perché manca la firma. Questo solo perché si trova dall’altra parte del mondo per gli impegni. Questa è un’altra pietra che mettiamo come garanzia per il futuro».

SU INZAGHI – Marotta aggiorna anche riguardo l’accordo con il tecnico nerazzurro: «Anche in questo caso Inzaghi ha dimostrato di essere il valore aggiunto di questo club, parliamo di una continuità meritata. Questo è quello che desidera, non ci saranno problemi perché entrambe le parti vogliamo. Il ciclo non è neanche alla metà del suo percorso».