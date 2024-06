Weghorst rovina i piani della Polonia: il copione a favore dell’Olanda si ripete!

L’Olanda riesce a superare la Polonia nella prima sfida della fase a gironi delle due squadre. Al gol di Adam Buksa hanno risposto Cody Gakpo, nel primo tempo, e Wout Weghorst, nel secondo.

INGRESSO DECISIVO – La Polonia è brava a sfruttare la prima grande occasione del match contro l’Olanda, riuscendo a trovare al 16′ il gol a un colpo di testa di Adam Buksa, su assist di Piotr Zielinski da calcio d’angolo. La reazione degli olandesi non si fa attendere, con due grandi occasioni non concretizzate da Virgil Van Dijk e Memphis Depay, che spreca un’importante occasione a tu per tu col portiere avversario Il forcing offensivo della squadra olandese si concretizza con il goal del pareggio al 29′ da parte di Cody Gakpo, il cui tiro non apparentemente pericoloso è stato deviato in maniera decisiva dal difensore polacco Bartosz Salamon. Il secondo tempo è caratterizzato da un maggior equilibrio, con entrambe le squadre in grado di dimostrare la volontà di rendersi pericolose senza però rischiare troppo in fase difensiva. Quando il match sembra destinato a chiudersi in pareggio, il solito Wout Weghorst arriva a scompaginare le carte trovando la rete decisiva all’83’ su assist di Nathan Aké.

Polonia-Olanda 2-1

Gol: 16′ Adam Buksa (P); 29′ Cody Gakpo (O), 83′ Wout Weghorst (O).

Classifica aggiornata: Olanda 3, Austria 0, Francia 0, Polonia 0.