Bastoni di personalità! Diverso dall’Inter, con l’Italia prende il posto di Acerbi

Bastoni è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria dell’Italia, la prima a Euro2024 contro l’Albania nel 2-1 finale. Il difensore dell’Inter autore del gol del momentaneo pareggio, ha disputato una partita di personalità al centro della difesa, un ruolo diverso rispetto quello che ricopre in nerazzurro. Il vero sostituto di Francesco Acerbi in Nazionale è proprio lui.

RUOLO DIVERSO – Alessandro Bastoni, abituato a giocare come centrale sinistro nella difesa a tre di Simone Inzaghi all’Inter, è stato impiegato in un ruolo insolito durante il match contro l’Albania. Solitamente, nell’assetto nerazzurro, Bastoni gioca sul centro-sinistra della difesa a tre nel 3-5-2 di Inzaghi, sfruttando la sua abilità tecnica e la capacità di impostazione palla al piede. Questo gli permette di sovrapporsi spesso con Federico Dimarco, creando superiorità numerica e contribuendo alla fase offensiva con la sua qualità nei passaggi e nei cross.

PER ESIGENZA – Anche l’Italia di Luciano Spalletti ha adottato una sorta di 3-5-1-1 in fase di impostazione, con Riccardo Calafiori posizionato sul centro-sinistra e Bastoni nel ruolo di difensore centrale, affiancato da Giovanni Di Lorenzo sul centro-destra. Questa scelta tattica si è resa necessaria a causa dell’assenza di Francesco Acerbi, che ha dovuto rinunciare all’Europeo a causa di una pubalgia. Questa assenza, ha spinto Spalletti i a fare affidamento su Bastoni come perno centrale della difesa a tre.

Bastoni ruolo diverso con l’Italia, ma che personalità!

LEADER DIFENSIVO – Nonostante il ruolo insolito, Bastoni ha dimostrato grande personalità e leadership, guidando la difesa con sicurezza. Tuttavia, è evidente che in questo ruolo centrale non può esaltare al massimo le sue qualità come quando gioca sul centro-sinistra all’Inter. In nerazzurro, Bastoni è libero di avanzare e partecipare attivamente alla costruzione del gioco, sfruttando il suo mancino educato per impostare l’azione e creare opportunità per i compagni.

GRANDE AIUTO – D’altro canto, Riccardo Calafiori, al suo esordio nel ruolo di difensore a sinistra, ha offerto una prestazione solida e convincente. Il giovane difensore del Bologna ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, giocando con sicurezza e contribuendo in modo significativo alla fase difensiva. Nonostante il ruolo non ideale, Bastoni ha risposto con una prestazione di alto livello, dimostrando la sua adattabilità e la capacità di essere una risorsa preziosa per la squadra, anche in situazioni di emergenza.