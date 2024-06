Polonia-Olanda, Inter tutta in campo! Anche il nuovo acquisto: le formazioni ufficiali

Oggi alle 15 si terrà un’altra partita attesa per Euro2024, cioè Polonia-Olanda. Gli allenatori delle due squadre hanno appena annunciato le formazioni ufficiali, confermando la presenza di alcuni protagonisti dell’Inter, che saranno tutti impiegati dal primo minuto.

LE SCELTE – Polonia-Olanda, esordio alle 15 per entrambe le squadre a Euro2024. L’Olanda schiererà una difesa solida, con Denzel Dumfries nel ruolo di terzino destro e Stefan de Vrij come centrale difensivo, accanto al capitano Virgil van Dijk. Dall’altra parte, la Polonia si affiderà alla leadership di Piotr Zielinski, che sarà titolare a centrocampo con la fascia da capitano. Zielinski, recentemente acquistato dall’Inter. La sua presenza in campo sarà cruciale per orchestrare il gioco polacco e creare occasioni per i compagni di squadra. La presenza di giocatori dell’Inter in entrambe le formazioni aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla partita. Dumfries e de Vrij rappresentano due pilastri della difesa olandese.

Polonia-Olanda, le formazioni ufficiali

Polonia formazioni ufficiali (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Urbanski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski; Szymanski, Buksa.

In panchina: Skorupski, Bulga, Dawidowicz, Walukiewicz, Piotrowski, Swiderski, Moder, Lewandowski, Grosicki, Puchacz, Szymanski, Bereszynski, Piatek, Slisz, Skoras.

Allenatore: Probierz

Olanda formazioni ufficiali(4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Xavi Simons, Depay, Gakpo.

In panchina: Bijlow, Flekken, Geertruida, de Ligt, Wijnaldum, Weghorst, Frimpong, Van de Ven, Blind, Malen, Maatsen, Zirkzee, Bergwijn, Gravenberch

Allenatore: Koeman