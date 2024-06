De Paola: «Italia-Albania, Barella strepitoso. Aspettative alte»

Paolo De Paola esalta la nazionale azzurra dopo Italia-Albania, citando anche e soprattutto la prestazione di Nicolò Barella. Nel suo editoriale per SportItalia.com, poi, fa un appunto sulla lotta scudetto per il prossimo anno.

STREPITOSO – Paolo De Paola fa il punto sulla prestazione di Italia-Albania, citando anche e soprattutto la grande prestazione di Nicolò Barella a centrocampo: “Lasciamo lavorare Spalletti con quello che ha in mente. Il nostro possesso palla è stato efficace nel primo tempo, ma lezioso nel secondo. Finalmente Jorginho è tornato metronomo al fianco di un Barella semplicemente strepitoso. Tutti utili, sbagliato scegliere un eletto. Abbiamo giocato bene almeno per 85 minuti. Non capirlo significa non accettare ciò che nel calcio moderno può fare davvero la differenza“.

Non solo Italia-Albania, De Paola analizza il prossimo campionato

LOTTA SCUDETTO – Oltre che di Italia-Albania, Paolo De Paola parla anche del prossimo campionato e della possibile lotta scudetto a quattro: “Siamo tutti risultatisti ma per ottenere il risultato occorre giocare con qualità, non bene, ma in modo utile che, spesso, coincide anche col piacevole. Calate questi concetti nella realtà del nostro campionato e capirete quanto saranno alte le aspettative per la prossima stagione con questi binomi: Inzaghi-Inter, Fonseca-Milan, Thiago Motta-Juve, Conte-Napoli. Chi ha il coraggio di dire a qualcuna delle tifoserie di queste squadre che non competeranno per lo scudetto? Impossibile“.