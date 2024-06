Eriksen riscrive la sua storia agli Europei: ma Slovenia-Danimarca solo pari!

Suggestione da brividi in Slovenia-Danimarca. L’ex Inter Christian Eriksen ottiene il suo personale riscatto. Ma il suo gol non basta, gli avversari pareggiano e il match termina 1-1.

NUOVA STORIA – Slovenia-Danimarca è la sfida che inaugura il girone del Gruppo C agli Europei, in attesa dell’altro match in scena alle ore 21.00 di questa sera fra Serbia e Inghilterra. Fra gli uomini scesi in campo al Mercedes-Benz Arena di Stoccarda oggi pomeriggio compare anche un ex giocatore dell’Inter, che per cause di forza maggiore – purtroppo – ha dovuto lasciare i nerazzurri nel 2021 dopo solo una stagione. Ed è proprio lui, Christian Eriksen, a rendersi protagonista di Slovenia-Danimarca, dopo che negli Europei del 2021 – precisamente il 12 giugno – il centrocampista danese fu vittima di un arresto cardiaco proprio nel corso della prima sfida disputata con la sua Nazionale.

Non solo Eriksen in gol in Slovenia-Danimarca

FINALE – Eriksen riscrive la storia, con una coincidenza suggestiva e da brividi: è suo il gol che sblocca la sfida al 17′. Il danese mette a segno la rete sfruttando l’assist del compagno Wind, che lo serve di tacco. La Slovenia tenta di accorciare le distanze più volte, ma trova spesso la solida difesa avversaria ad impedirglielo. Fino al 77′, quando sugli sviluppi di un corner Janza riesce nel gol del pareggio, favorito anche dalla deviazione di Hjulmand. Slovenia-Danimarca termina definitivamente sul risultato di 1-1.

Slovenia-Danimarca 1-1

Gol: 17′ Eriksen (D), 77′ Janza (S).

Classifica aggiornata: Danimarca 1, Slovenia 1, Inghilterra 0, Serbia 0.