Asllani brilla in una notte amara. E l’Inter si gode il gioiello

L’Italia stende l’Albania in una rimonta meritata. Ma a brillare a Dortmund, non sono solo gli azzurri. Kristjan Asllani ha saputo prendersi il suo spazio con l’Albania. Ed è stato comunque pericoloso.

PRESENTE – Kristjan Asllani, nella notte dell’Italia, ha brillato più del solito. Il centrocampista dell’Albania, nonostante l’amara sconfitta all’esordio negli Europei contro l’Italia, ha saputo comunque dare il suo contributo alla speranza albanese. Un’Italia a tinte nerazzurre quella scesa in campo ieri sera a Dortmund: ad indirizzare il match sono stati due interisti come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Oltre ai due azzurri però, un altro interista che è riuscito a distinguersi nonostante il ko è stato proprio Asllani. Il centrocampista dell’Albania ha saputo guidare più volte i suoi. 68 i tocchi di palla effettuati, con l’89% di precisione nei passaggi: 51 su 57. Presente per tutti i novanta minuti, ha saputo gestire da vice-Hakan il centrocampo dell’Albani.

Non solo presenza, Asllani crea anche

OCCASIONE – Oltre notevole presenza in campo grazie anche agli anni in cui è maturato a Milano sotto la guida di Simone Inzaghi, Kristjan Asllani è riuscito a rendersi pericoloso nel finale. La stellina dell’Inter, prima di trovare la pennellata perfetta, aveva provato in altre tre occasioni a servire i suoi compagni di squadra. Allo scoccare del 90′ pesca dalla lunghissima distanza l’ex Inter Manaj che da due passi prova a beffare Donnarumma che riesce a deviare sventando la grande occasione del 2-2 albanese.