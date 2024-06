Tessmann, contatti Inter-Venezia in settimana. Due giovani inclusi – Sky

Proseguono i contatti tra Inter e Venezia per Tanner Tessmann. Secondo Sky Sport, i nerazzurri hanno bloccato il giocatore e due giovani sono pronti per essere inseriti nella trattativa.

BLOCCATO – L’Inter continua a lavorare anche per il futuro e, in tal senso, il nome del centrocampista Tanner Tessmann si inserisce in una strategia di rinnovamento della rosa. Contatti in corso con la dirigenza del Venezia – che ne detiene il cartellino – con sviluppi attesi per la prossima settimana. Si attende soltanto la fumata bianca per lo statunitense, con l’idea di lasciarlo poi in prestito ai lagunari tutta la prossima stagione. Una scelta presa anche alla luce del poco spazio che troverebbe all’Inter, chiuso da un centrocampo di altissimo livello composto da Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e il neo-arrivato Piotr Zielinski.

Tessmann, contatti tra Inter e Venezia: due giovani nell’operazione

PERCORSO INVERSO – Mentre Tanner Tessmann dovrebbe raggiungere l’Inter (non subito), due giovani nerazzurri sono pronti a percorrere il percorso inverso. Nell’operazione impostata per il centrocampista statunitense rientrano infatti anche Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, pronti a raggiungere i lagunari in vista della prossima stagione di Serie A. Restano però dubbi sul secondo, che è seguito anche dal Genoa e potrebbe essere il nome principale come contropartita tecnica per chiudere la trattativa per portare Josep Martinez all’Inter.