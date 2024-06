Martinez, distanza tra Inter e Genoa: ecco cosa manca – Sky

L’Inter ha scelto Josep Martinez come secondo portiere in vista della prossima stagione e come futuro erede di Yann Sommer. Secondo Sky Sport c’è ancora distanza fra le parti: ecco cosa manca ancora per la chiusura.

OPERAZIONE IN CORSO – Ormai è noto, l’Inter ha scelto Josep Martinez come futuro portiere. Prima come secondo di Yann Sommer, poi come suo vero e proprio erede. L’estremo difensore ha fatto una buonissima stagione con il Genoa, il che porta proprio il club ligure a chiedere 18 milioni di euro come parte fissa per lasciarlo partire. I nerazzurri ne offrono invece 13, consci anche del fatto che nel 2025 scadrà il suo contratto con i liguri.

Inter e Genoa, distanza per Martinez: si lavora anche sulla contropartita

SCELTA – Secondo le ultime notizie che arrivano da Sky Sport, oltre alla distanza da colmare sulla parte econimica tra i 13 milioni proposti dall’Inter e i 18 richiesti dal Genoa, si lavora ancora anche sulle contropartite tecniche da inserire nell’operazione. Il giocatore che più probabilmente dovrebbe raggiungere la Liguria è Martin Satriano, di rientro dalla storica qualificazione in UEFA Champions League con il Brest, al termine di un grande campionato di Ligue 1. Un altro nome è quello di Francesco Pio Esposito, vero e proprio protagonista della salvezza dello Spezia in Serie B. Tuttavia il nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Gaetano Oristanio che lascerà il Cagliari dopo l’ultima stagione in prestito.