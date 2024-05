Telepass in viaggio con l’Inter: richiedi subito il dispositivo nerazzurro!

Vuoi continuare a viaggiare con Telepass ma senza perdere la possibilità di ricordare a tutti di essere un orgoglioso tifoso dell’Inter campione d’Italia? Allora il nuovo dispositivo nerazzurro Limited Edition arriva nel momento giusto! Scopri tutte le novità e come fare per richiederlo

PARTNERSHIP – La parola magica Telepass per tanti viaggiatori è quasi sinonimo di autostrada ma il telepedaggio autostradale rappresenta solo una parte dei servizi offerti dall’azienda italiana con sede a Roma in Via Laurentina, 449. Telepass è la società leader della mobilità integrata in Italia, operando con la sua app nel settore dei servizi sia in ambito urbano sia extraurbano. Dell’ecosistema digitale firmato Telepass fa parte anche l’Inter, che dal 16 marzo 2023 è ufficialmente legata al brand gialloblù attraverso una partnership. Telepass è Official Mobility Platform Partner dell’Inter campione d’Italia. E proprio questo legame dà vita all’ultima iniziativa.

Telepass al fianco dell’Inter campione d’Italia

LIMITED EDITION – Telepass vuole celebrare la vittoria dello storico 20° Scudetto della Seconda Stella attraverso il lancio di nuovo dispositivo Limited Edition dedicato proprio all’Inter. E ai suoi colori. Infatti, il nuovo Telepass realizzato per omaggiare l’Inter sarà nerazzurro. In questo modo tutti i tifosi interisti potranno sfoggiare i propri colori del cuore anche in viaggio! Il Telepass nerazzurro è arrivato ma bisogna affrettarsi per non perdere l’occasione di ottenerlo! Come fare per non perderlo? Il primo passo è attivare Telepass Plus entro lunedì 3 giugno 2024! Solo così si potrà avere subito il nuovo dispositivo e tanti altri vantaggi legati al cashback ma non solo.

Come richiedere il nuovo dispositivo Telepass nerazzurro Limited Edition

TANTI VANTAGGI – Per richiedere il Telepass nerazzurro basterà accedere alla pagina dedicata sul sito e seguire le istruzioni. Grazie all’adesione all’offerta Plus, selezionando il dispositivo Inter in fase di sottoscrizione, sarà possibile riceverlo al costo di soli 10,00 euro e con spedizione gratuita! In più ci saranno altri vantaggi per i nuovi clienti. A partire dal canone zero per un anno e passando dal 10% di sconto sui pedaggi da giugno ad agosto 2024, inserendo il codice promo in app entro sette giorni dall’attivazione del contratto. Il dispositivo Inter in edizione limitata è disponibile per i nuovi clienti Telepass. Cosa aspetti? Non perdere l’occasione speciale di viaggiare con il device dell’Inter campione d’Italia: richiedi subito il Telepass nerazzurro!