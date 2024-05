Capuano: «Oaktree-Inter, spunta una base! Debiti non preoccupano»

Il passaggio dalla famiglia Zhang a Oaktree dell’Inter non dovrebbe portare a sostanziali ribaltoni. Capuano, durante Tutti Convocati su Radio 24, trova delle novità interessanti.

QUALE FUTURO? – L’Inter da oggi è di Oaktree, ma esternamente non dovrebbe cambiare molto. Lo afferma Giovanni Capuano: «Stiamo cercando di scavare, in queste ore, interpretando anche alcuni passaggi del comunicato. È molto interessante quello del termine: tutti ci aspettavamo che fosse un’operazione a breve-medio termine, con dei compratori dietro per l’Inter. Loro invece hanno una prospettiva a medio-lungo termine, quindi dobbiamo resettare da questo punto di vista alcune delle ipotesi che facevamo fino a qualche ora fa. Confermo l’assoluta fiducia e continuità nei confronti dell’attuale management, non soltanto nell’area sportiva ma anche di quella commerciale. Che significa in una delega, la più ampia possibile, nel proseguire le politiche che sta attuando l’Inter. La parte sportiva è quella che interessa di più i tifosi, ci saranno dei binari su cui Giuseppe Marotta dovrà muoversi».

L’Inter di Oaktree ma anche di Marotta: Capuano delinea le mosse

POCHI CAMBI – Capuano prosegue: «Il ragionamento che si fa dalle parti di Oaktree è uno. Nel 2021, quando sono stati prestati i famosi 275 milioni di euro a Zhang, è stato permesso all’Inter di continuare. C’erano dei problemi, la situazione è notevolmente migliorata. Da qui in avanti si andrà coi soldi di Oaktree, ma direttamente. Il concetto base è quello della continuità, che nella parte sportiva possiamo declinare così: non esiste un piano di tagli lacrime e sangue, non esiste un progetto di ridimensionamento. Il livello rimarrà competitivo: al di là delle coppe, che interessano ai tifosi, il lavoro di Marotta e di chi ha lavorato con lui ha dato un enorme aumento del valore. Che è la strada che Oaktree pensa di seguire. Mi pare anche di aver capito che la situazione attuale debitoria dell’Inter non rappresenta un problema, questo è abbastanza dibattuto ma non preoccupa particolarmente Oaktree. Poi, sul fatto che un’eventuale causa di Zhang possa minare la stabilità, non darà ripercussioni».