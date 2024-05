Bellinazzo: «Oaktree polizza assicurativa dell’Inter! Mercato? Cambia poco»

Il passaggio dell’Inter da Suning a Oaktree lascia aperti tanti scenari che bisognerà capire meglio dopo il comunicato. Bellinazzo, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, da Tutti Convocati su Radio 24 spiega cosa cambierà.

PASSAGGIO DI MANO – L’annuncio di stamattina fa iniziare una nuova era, americana, dopo otto anni di proprietà Suning. Per il giornalista Marco Bellinazzo il passaggio al fondo non è per forza di cose negativo: «Oaktree è sempre stata, dal mio punto di vista, la polizza assicurativa dell’Inter. Ma immaginavo che dalla Cina arrivassero segnali diversi: la famiglia Zhang, dopo 800 milioni di investimenti, perde l’Inter di fatto per 275 milioni. Al momento questo è il prezzo del prestito, ora si aprono questioni legali. C’è una clausola che prevede che Oaktree versi a Steven Zhang una cifra superiore in base al valore del club, il cosiddetto fair value, ma se non si vende il club e lo si vuole prima questo indennizzo bisogna nominare dei periti. In Lussemburgo si fanno le cose in fretta: per escutere il prestito c’è voluta qualche ora, in Italia ci vuole un anno e mezzo».

La prima Inter di Oaktree sul mercato: gli scenari per Bellinazzo

IL MERCATO – C’è una domanda che si fanno i tifosi dell’Inter: come si muoverà Oaktree sul mercato. Bellinazzo non vede stravolgimenti: «Si apre una nuova era, ne parla il comunicato. I tifosi tremano pensando al rinnovo di Lautaro Martinez, ma da questo punto di vista non dovrebbe cambiare molto. Il management sarà portato avanti da Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, in base a quanto già definito dalla precedente proprietà».