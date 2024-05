Vanni: «Inter a Oaktree, Zhang non può opporsi! Vicenda riguarda altro»

L’Inter è passata nelle scorse ore da Suning a Oaktree. Si è parlato a lungo di possibilità di Zhang di fare causa e bloccare l’operatività del club, ma Vanni in collegamento con Radio Radio – Lo Sport dà – carte alla mano – una versione diversa.

TUTTO FATTO – Il comunicato di oggi chiude l’Inter di Suning. Le parole di Franco Vanni: «Il prestito di Oaktree, come chiaro a tutti, non era beneficenza. Non è che Oaktree è un ente morale, interista della prima ora, che ha prestato i soldi. Oaktree, correttamente, ha fatto il suo interesse: ha prestato dei soldi all’Inter, volendo che tornassero indietro con degli interessi alti. Non spende soldi suoi, ma raccoglie soldi fra risparmiatori e investitori. Poi li investe col massimo profitto possibile. È vero che, senza quei quattrini, Steven Zhang avrebbe fatto molta fatica. È cambiato che nel 2021 era ritenuto buon pagatore, quindi Oaktree immaginava di veder tornare indietro i soldi. Molto diversa era la vicenda quando Zhang è andato a cercare i soldi da restituire, nei mesi scorsi, perché nel frattempo tutti sapevano che non aveva restituito centoventi milioni a una banca cinese controllata dallo Stato».

Zhang non può rivalersi sull’Inter con Oaktree: Vanni precisa

NIENTE CAUSA – Vanni deve segnalare una questione: «Zhang non può far granché per opporsi. Nel senso: ho davanti a me le ventinove pagine dell’atto di pegno e c’è scritto con chiarezza che, se il giudice decide che il pegno va escusso, Zhang non ha possibilità di opporsi. Quello che può fare, se non si troverà un accordo sulla cifra congrua che gli sarà data come indennizzo, è promuovere una causa nei confronti di Oaktree. Quanto vale l’Inter? Io non penso che valga un miliardo e mezzo. Ma questa vicenda non riguarda l’Inter: il pegno ormai è escusso, Zhang non può farci niente. Quello che può fare è far causa a Oaktree chiedendo soldi, ma non riguarda l’Inter».