Inter a Oaktree, cambia un programma per la nuova (pre)stagione?

L’Inter da oggi è di Oaktree, con il passaggio al fondo americano avvenuto stamattina. La novità, col passaggio a Suning, può avere uno sviluppo legato alla programmazione della prossima stagione. Ne parla il sito del Corriere dello Sport.

IL CAMBIO – Niente paura: le modifiche di Oaktree legate all’immediato per l’Inter è improbabile che riguardano un impoverimento di rosa e management. Anche per quanto affermato dal comunicato uscito a metà mattina. Più che altro, le prime mosse riguarderanno il nuovo Consiglio d’Amministrazione, così come il presidente che sostituirà Steven Zhang. Ma c’è anche di più, perché bisogna vedere dove Oaktree andrà a rimodulare le scelte che si stavano definendo per la stagione 2024-2025 dell’Inter, ancora sotto Suning. E qui può già esserci una novità significativa dalle amichevoli per il precampionato.

Inter di Oaktree e non più di Suning: cambia il precampionato

LA NOVITÀ – L’idea, con la famiglia Zhang ancora al comando, era di fare una tournée in Cina in estate. La squadra di Simone Inzaghi avrebbe dovuto sfidare l’Atlético Madrid e il PSG, quest’ultimo avversario già un anno fa in amichevole nel tour in Asia. Che, peraltro, era stata l’ultima volta che Zhang aveva potuto vedere dal vivo la sua ormai ex società. Con l’Inter a Oaktree, invece, questa possibilità può saltare: lo riporta il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano, sul proprio sito, parla di viaggio in Asia già programmato ora non più sicuro. Se ne riparlerà, anche perché non manca molto e bisogna definire le amichevoli precampionato.

Fonte: corrieredellosport.it