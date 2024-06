Tessmann dopo Asllani e Bisseck. L’Inter e la sua gioventù – TS

Tanner Tessmann potrebbe diventare il terzo giovane acquisto degli ultimi anni dell’Inter. In ogni sessione di mercato un colpo per il futuro, Tuttosport analizza.

GIOVANI – L’Inter non è solamente una squadra di grande esperienza, non è solamente fatta di campioni del presente. Il futuro è un tema che la dirigenza ha saputo affrontare negli ultimi anni, partendo dall’investimento compiuto per Kristjan Asllani dall’Empoli. L’albanese è stato il primo ad aver conquistato la fiducia nell’ambiente nerazzurro, che così ha saputo sfruttare il momento garantendosi l’anno successivo anche le prestazioni di un altro classe 2000: Yann Aurel Bisseck. Dal 2022 l’Inter piazza sempre un colpo strategico, adesso pensa a Tanner Tessmann.

Tessmann, l’Inter e la linea con i giovani

AFFARE – Tanner Tessmann è nato a Birmingham, ma è di nazionalità statunitense. Sì, proprio come la proprietà attuale dell’Inter, ossia Oaktree. Nato il 24 settembre 2001, il giocatore è un centrocampista di 192 centimetri che nel suo anno al Venezia ha giocato 41 partite segnando 7 gol da mediano. Grande mobilità, ma soprattutto geometrie che valgono l’investimento che l’Inter vorrebbe fare. Il Venezia chiede 7-8 milioni di euro, ci sono diversi giovani che possono abbassare la quota: da Gaetano Oristanio ai fratelli Esposito. Il piano della dirigenza è assicurarsi Tessmann ora e lasciarlo un anno in prestito, per poi averlo nel 2025.

fonte: Tuttosport – Federico Masini