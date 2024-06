L’Inghilterra fa il suo: Bellingham stende la Serbia, è primato

Serbia-Inghilterra finisce 0-1. In avvio i Three Lions sbloccano il risultato con Bellingham, poi nella ripresa traversa di Kane. Inglesi primi da soli nel Gruppo C, visto il pari fra Slovenia e Danimarca nel pomeriggio.

DI MISURA – L’Inghilterra non sbaglia: batte 0-1 la Serbia e va in testa al girone. Il vantaggio arriva al 13′, con Kyle Walker che con un gran filtrante pesca Bukayo Saka sulla destra, cross deviato e Jude Bellingham a centro area anticipa un avversario e di testa mette dentro dal limite dell’area piccola. A metà tempo ancora inglesi, con Walker liberato sulla destra e tiro-cross che non trova nessuno. Stesso discorso poco dopo per Saka, con la fascia sinistra della Serbia in cui gli avversari passano ogni volta che vogliono. Proprio su quel lato si ferma Filip Kostic, costretto al cambio per infortunio al 43′. Nella ripresa l’Inghilterra gestisce il gioco, pur senza riuscire a raddoppiare. Quasi ci riesce al 77′: Jarrod Bowen entrato da pochi secondi va via come sempre sulla destra, cross perfetto per Harry Kane e sul suo colpo di testa a botta sicura Predrag Rajkovic fa un miracolo mandando il pallone sulla traversa. La Serbia si fa notare solo a dieci minuti dalla fine, con un sinistro di Dusan Vlahovic (deludente) parato da Jordan Pickford. Dall’angolo seguente calcia Veljko Birmancevic e a opporsi è Kane sul suo tiro. Ma la sveglia arriva troppo tardi.

Serbia-Inghilterra 0-1

Gol: 13′ Bellingham.

Classifica Gruppo C: Inghilterra 3, Danimarca 1, Slovenia 1, Serbia 0.