Di Gregorio, la Juventus fa sul serio: favore anche all’Inter!

Michele Di Gregorio è il miglior portiere della Serie A 2023-2024, che si concluderà proprio con la giornata di questo fine settimana. L’estremo difensore del Monza ha attirato su di sé l’interessamento di diverse squadre e, come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juventus fa sul serio. Con un possibile favore all’Inter.

MIGLIOR PORTIERE – Due stagioni da protagonista in Serie A per Michele Di Gregorio, titolarissimo della porta del Monza. Specialmente quella che ora va verso la sua conclusione, tanto che l’estremo difensore del club brianzolo ha anche guadagnato il prestigioso premio personale come miglior portiere della Serie A 2023-2024, che si avvia ormai verso la sua conclusione. Un riconoscimento importante per l’ex nerazzurro, che ha anche attirato su di sé l’interessamento di diverse squadre. Una su tutte la Juventus, pronta ad affondare il colpo per affidargli i pali della porta bianconera a partire dalla prossima stagione.

Di Gregorio verso la Juventus, sorride anche l’Inter

TRATTATIVA DI MERCATO – A dare la notizia ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che parla già anche di cifre, nonostante le parole di qualche giorno fa di Adriano Galliani. Sarebbero circa 20 milioni quelli offerti dalla Juventus al Monza per assicurarsi le prestazioni di Michele Di Gregorio. Una cifra importante, ma necessaria per mettere sotto contratto un giocatore del suo livello. Specialmente dopo quanto dimostrato, come detto anche sopra, in questa stagione. E una cifra che farebbe sorridere anche l’Inter, per un motivo ben preciso.

CLAUSOLA – Nella trattativa che ha portato Michele Di Gregorio dall’Inter al Monza, infatti, il club nerazzurro ha inserito una clausola su una futura rivendita pari al 10%. Se venisse dunque confermata la trattativa con la Juventus e, soprattutto, le cifre pari a 20 milioni di euro, i nerazzurri andrebbero a mettere in cassa 2 milioni di euro. Una cifra importante, che andrà a contribuire al tesoretto necessario per andare a operare sul mercato sotto la supervisione della nuova proprietà Oaktree.