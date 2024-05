Colpani e Di Gregorio, Galliani allontana la Juventus: «Mai parlato!»

Andrea Colpani e Michele Di Gregorio sono i due nomi del Monza che più spesso sono stati accostati in ottica mercato all’Inter, ma anche alla Juventus. Proprio su quest’ultima strada bianconera le dichiarazioni di Adriano Galliani risultano chiarificatrici.

ASSEMBLEA – Giuseppe Marotta non è stato l’unico dirigente dei club che hanno partecipato questo pomeriggio all’Assemblea della Lega Serie A ad essere stato fermato all’uscita dal CONI dai giornalisti. Come l’Amministratore Delegato dell’Inter, anche quello del Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando una serie di temi. Adriano Galliani, oltre che sull’esito della riunione con Lorenzo Casini, si è soffermato anche sul tema mercato. Il focus del dirigenze biancorosso è stato su Andrea Colpani e Michele Di Gregorio, due calciatori spesso finiti nel radar Inter durante il periodo di mercato.

MAI – Incalzato dai giornalisti che hanno accostato Colpani e Di Gregorio alla Juventus, Adriano Galliani si è rilevato fermo nella risposta: «Se ho parlato di Gregorio e Colpani con la Juventus? Mai parlato con la Juventus di Colpani».

ALTRI TEMI – Sull’Assemblea della Lega Serie A e sugli altri temi di mercato legati al Monza, Adriano Galliani ha riferito: «C’è una frattura con quattro big? No, non c’è mai stata una frattura. Non so chi si è inventato questa storia. Non c’è nessuna frattura. Il futuro di Palladino? Piacerebbe anche a me conoscerlo. Siamo d’accordo di vederci il giorno dopo la fine del campionato. François Modesto resta? Ha un contratto anche per l’anno prossimo, quindi».