Inter-Lazio, allenamento terminato: Inzaghi orientato sulle scelte – Sky

Si avvicina sempre di più Inter-Lazio, gara che avrà luogo domenica alle ore 18 a San Siro e sarà un appuntamento importante, dal momento che avverrà la premiazione per la vittoria del ventesimo scudetto. Allenamento da poco terminato, con Simone Inzaghi orientato sulle scelte di formazione.

ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA – Il maltempo colpisce duro nel Nord Italia e Appiano Gentile non è da meno: come riporta il collega Andrea Paventi di Sky Sport, i giocatori hanno da poco terminato l’allenamento odierno in vista di Inter-Lazio, che ha avuto luogo sotto una fitta pioggia. Momenti ancora di valutazione per Simone Inzaghi, che soltanto domani inizierà a scegliere gli undici che scenderanno in campo da titolari nella sfida di domenica alle ore 18 che avrà luogo a Milano.

Inter-Lazio, Inzaghi orientato per la formazione

SCELTE ORIENTATE – Anche se si valuteranno a partire da domani, le scelte di Simone Inzaghi per Inter-Lazio sembrano essere già orientate. Come vi avevamo anche già anticipato. Il motivo è il prestigio della gara: ultima passerella stagionale a San Siro, premiazione finale, con tanto di festa e concerto. Un appuntamento quindi da non prendere sottogamba e da non sbagliare per nessun motivo al mondo. Specialmente contro una Lazio che ha ancora obiettivi europei da giocarsi e una flebile speranza Champions League da mantenere viva, seppur serva ben più di un miracolo.

PROBABILE FORMAZIONE – Per farla breve, questa è la probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Lazio di domenica: Sommer; Bastoni, de Vrij, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram.