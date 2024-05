Inter-Lazio, passerella finale (di stagione): formazione indirizzata!

Domenica alle ore 18 andrà in scena Inter-Lazio a San Siro, l’ultima passerella casalinga di questa stagione fra le mura di casa. Proprio per l’importanza che ha il match, le scelte di formazione di Simone Inzaghi sono praticamente indirizzate.

FESTA FINALE – È il momento dell’ultima grande festa di questa magnifica stagione, conclusasi con la vittoria dello scudetto numero venti (e, quindi, della seconda stella) proprio nel derby contro il Milan. Inter-Lazio di domenica alle ore 18 sancirà l’ultima gara casalinga di quest’anno per i nerazzurri, che a San Siro, davanti ai propri tifosi, riceveranno anche la coppa dello scudetto. Un’occasione davvero speciale per celebrare ancora una volta, tutti insieme, quanto fatto dagli uomini di Simone Inzaghi.

Inter-Lazio, le probabili scelte di Simone Inzaghi

OMAGGIO AI TITOLARI – Proprio per questo non dovrebbero esserci grossi dubbi sul fatto che per Inter-Lazio dovrebbero scendere in campo dal primo minuto tutti (o quasi) i titolari, nonché i grandi protagonisti principali di questa cavalcata trionfale. In porta confermato dunque Yann Sommer, che sarà difeso dal terzetto composto da Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij (in sostituzione dell’indisponibile Francesco Acerbi) e Benjamin Pavard. Sulle fasce previsti Federico Dimarco e Denzel Dumfries, con il ritorno del centrocampo titolare composto da Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Davanti, invece, prevista la coppia titolare Lautaro Martinez–Marcus Thuram, con il primo pronto, da capitano, a sollevare il trofeo a fine gara.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, quindi, la formazione di Simone Inzaghi in sintesi prevista per Inter-Lazio di domenica alle ore 18: Sommer; Bastoni, de Vrij, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram.