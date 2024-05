Stellini: «Conte crea valore, vedi Barella o Hakimi. Kolarov? All’Inter sanno una cosa»

Stellini ha parlato di Antonio Conte, con cui lavora diversi anni e con cui ha vinto anche lo scudetto sulla panchina dell’Inter. Cita Hakimi e Kolarov.

CREARE VALORE − Cristian Stellini a Telelombardia risponde alle domande su Antonio Conte: «Conte ha vinto spesso e molto spesso subito. Il suo Bari vinse subito, il suo Siena vinse subito, la sua Juventus vinse subito. Ovviamente è un allenatore che spinge sempre a dare il 100%. Fine dei rapporti con le squadre? Non è una domanda che dovreste fare a me, ma più ad altri. A volte mi sembra che si guardi al dito e non alla luna. Vero in qualche situazione Conte è andato via, persino anche in modo prematuro, ma cosa ha lasciato. Che tipo di squadra ha lasciato. Ha preso un club che aveva un valore patrimoniale, un gioco, una personalità e lo ha lasciato dando a quella squadra una nuova identità, una maturità che prima magari non aveva. I vari Sanchez, Vidal sono giocatori che hai nominato erano giocatori che si potevano prendere a parametro zero. Barella, Sensi, Bastoni, Lukaku o nel caso di Leao. Hakimi lo prendi a 40 e lo rivendi a 60. Conte non dice no, ovviamente dice sì. Non sono io a dirlo che Conte crea valore. Leggendo i dati, questo è. Kolarov, Vidal? C’erano dei vuoti da riempire all’intero della squadra e sono stati affidabilissimi. Kolarov in quella stagione diede un grande apporto perché grande professionista e grande uomo squadra, all’Inter lo sanno».