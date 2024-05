Cuadrado, il futuro sembra ormai scritto: le mosse dell’Inter

Per Juan Cuadrado il futuro all’Inter sembra ormai essere scritto. Analizzando il suo contributo in stagione e la sua situazione contrattuale, le prossime mosse dell’Inter sono facilmente intuibili.

STAGIONE DIFFICILE – Arrivato la scorsa estate tra i mugugni di molteplici tifosi dell’Inter – dovuti principalmente ai suoi comportamenti in maglia Juventus – Juan Cuadrado sembrava dover (e poter) dare quel qualcosa in più alla fascia destra nerazzurra, in sostituzione di Denzel Dumfries. La realtà si è però rivelata ben diversa: solo nove le sue presenze in campionato (seppur con due assist), principalmente a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno anche portato a doversi operare a dicembre al tendine d’Achille e restare fuori, di fatto, per più di tre mesi.

Cuadrado, il futuro all’Inter sembra ormai deciso

SCADENZA DI CONTRATTO – Con il contratto in scadenza a fine gennaio 2024, per Juan Cuadrado l’esperienza all’Inter sembra ormai dirigersi verso la sua fine. Difficile, infatti, pensare che la società possa puntare su di lui un altro anno, vista proprio l’inaffidabilità a livello fisico. I tanti, troppi, problemi fisici di quest’anno, fanno capire come ormai il colombiano non sia più il giocatore di un tempo. E, considerando la lunga stagione che attende l’Inter, con tanto di Mondiale per Club la prossima estate, non ci si può permettere di avere giocatori che rischiano di restare indisponibili a lungo.

SCELTE A DESTRA – Non per niente l’Inter si sta già guardando intorno per andare a rinforzare – numericamente e qualitativamente – la batteria degli esterni sulla fascia destra. Con il nome di Yukinari Sugawara in pole position. Ulteriore dimostrazione che tutto pende verso un mancato rinnovo per Juan Cuadrado. A meno che in queste ultime due giornate riesca a dare risposte diverse e convincenti alla società. Difficile, chiaro, ma non impossibile.