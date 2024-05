De Siervo: «Lautaro Martinez patrimonio dell’Inter e non solo!»

Dopo la nomina di Lautaro Martinez come miglior giocatore del campionato di Serie A appena vinto dall’Inter, Luigi De Siervo – Amministratore Delegato della Lega Serie A – commenta la decisione.

ANNATA STRAORDINARIA – Con ventiquattro gol (in attesa di capire se ne arriveranno altri contro il Verona), Lautaro Martinez è il giocatore che più ha contribuito sicuramente al ventesimo scudetto vinto in questa stagione dall’Inter. Un’annata pazzesca, che lo ha portato anche a conquistare il titolo di Miglior giocatore del campionato di Serie A. E non poteva essere altrimenti, visto il suo impatto sulla stagione.

Lautaro Martinez MVP e patrimonio dell’Inter: il commento di De Siervo

PATRIMONIO – A motivare la scelta ci ha pensato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, che definisce lo stesso Lautaro Martinez un vero e proprio patrimonio. Non soltanto per l’Inter, ma anche per l’intero movimento del calcio italiano, che può vantare un top player di livello europeo tra le proprie fila. Ecco spiegato, dunque, la facilità della scelta per il premio conferito al capitano nerazzurro e nazionale argentino. Che, peraltro, sarà impegnato in estate con l’Argentina in Copa America.

MOTIVAZIONI – Di seguito le parole di Luigi De Siervo sulle motivazioni precise che hanno portato il capitano della squadra guidata da Simone Inzaghi a conquistare il premio di MVP del campionato di Serie A conquistato proprio dall’Inter: «L’annata di Lautaro Martinez è stata straordinaria in termini di rendimento e leadership. L’attaccante dell’Inter ha rappresentato, con il suo carisma e le sue giocate, il perfetto Capitano di un gruppo ottimamente assemblato, che ha conquistato con merito lo Scudetto. Alla terza annata consecutiva con più di 20 gol in Serie A TIM, il campione del mondo argentino è ormai un assoluto Top Player, un patrimonio dell’Inter e del nostro Campionato, capace di essere sempre decisivo nei momenti determinanti della stagione».