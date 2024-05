Sanchez, l’ultimo grande capitolo della sua storia con l’Inter!

Alexis Sanchez in Inter-Lazio ha concluso definitivamente la sua esperienza in nerazzurro dopo 141 partite. Un’ultima pennellata per l’addio ai suoi tifosi in una giornata di grande festa.

ADDIO! – Alexis Sanchez ha deciso di dare l’addio ai tifosi dell’Inter a modo suo. Il cileno ha pennellato l’assist da punizione per il pareggio di Denzel Dumfries contro la Lazio, risultando protagonista anche della sua ultima comparsa a San Siro da giocatore nerazzurro. Il suo carisma e la sua fame mancheranno all’ambiente, che prima di perdere un grande calciatore perde un uomo centrale per il gruppo Inter. Il suo saluto non poteva che essere condito dalla seconda stella!

La storia di Sanchez all’Inter

PARTE UNO – Sanchez è arrivato all’Inter nella stagione 2019-2020 dopo un anno e mezzo clamorosamente deludente con il Manchester United. Con Antonio Conte sulla panchina il cileno ha saputo ritagliarsi il suo spazio, conquistandosi la conferma per il 2020-2021 con l’acquisto a titolo definitivo. 4 gol e 8 assist per convincere tutti a puntare su di lui. Anche il diciannovesimo Scudetto porta la sua impronta: 7 reti e 6 passaggi vincenti, tra cui la doppietta decisiva di Parma.

PARTE DUE – Con l’addio di Conte Sanchez non ha perso il suo ruolo da sostituto dei primi due attaccanti. Ha visto succedersi prima Romelu Lukaku poi Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. I suoi numeri sono stati costanti, ma hanno portato al primo saluto dopo la sconfitta con il Milan nel 2021-2022. Un anno al Marsiglia da 14 gol in Ligue 1 prima del ritorno in nerazzurro. Il suo arrivo in estate è passato in secondo piano, così come il suo contributo nella prima parte di stagione. Sanchez è venuto fuori sempre di più in seguito all’infortunio di Marcus Thuram, chiudendo con 2 gol e 5 assist. Il ricordo più bello della sua esperienza a Milano? Ce ne sono tanti, dal gol in Supercoppa Italiana contro la Juventus ai due campionati vinti. Il suo contratto scade a fine giugno, il suo futuro non prevede la permanenza. Addio Alexis!