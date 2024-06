Toni: «Dimarco? Puoi aspettarti di più! Anche Bastoni sul gol»

Toni non è contentissimo della prestazione di Dimarco e Bastoni, nonostante quest’ultimo in Italia-Albania abbia fatto gol. L’ex attaccante spiega perché nel corso della trasmissione Kick Off.

ITALIA NERAZZURRA – Luca Toni commenta la prestazione di due dei cinque giocatori dell’Inter impiegati in Italia-Albania di sabato sera: «Federico Dimarco? È uno dei giocatori più importanti che abbiamo, secondo me. Perché comunque ha fatto un gran campionato, da lui ci si aspetta qualcosina in più sia in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva, perché ha un piede fantastico. Alessandro Bastoni sul gol dell’Albania? Secondo me poteva fare qualcosina in più. È chiaro, l’ha fatto calciare: magari non gli è andato molto vicino».