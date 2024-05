Lautaro Martinez, l’agente chiarisce: «Inter, incontro settimana prossima! Tranquilli»

In casa Inter continua a tenere banco il discorso relativo al rinnovo di Lautaro Martinez, specialmente dopo il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree. L’agente Alejandro Camano ha ribadito le sue ragioni a TeleLombardia.

NUOVO INCONTRO – Alejandro Camano apre così la situazione delle trattative tra Inter e Lautaro Martinez: «Per me è una grande situazione, Lautaro Martinez ha un contratto fino al 30 giugno del 2026. Per noi che una squadra di un livello incredibile come l’Inter chiami due anni prima per parlare del rinnovo è una grande emozione. Ha 26 anni, un giocatore ancora giovane e che si identifica molto con l’ambiente nerazzurro. La società, i tifosi, la squadra sono importantissimi per una squadra di cui è il capitano. Ho un bellissimo rapporto soprattutto con Piero Ausilio che ha fatto una squadra incredibile. Io ho già conosciuto la squadra quando ero procuratore di Hector Cuper. Per noi è una grande emozione lavorare al rinnovo con due anni di anticipo. La prossima settimana abbiamo un appuntamento per parlare e stiamo lavorando per trovare un punto di incontro per tutti».

ACCORDO PER TUTTI – Camano prosegue poi in questo modo: «Lavoro molto seriamente alla possibilità di lavorare a un accordo. Ma deve essere buono tanto per l’Inter, quanto per Lautaro Martinez, che è la mia responsabilità. Credo che il cambio di proprietà porti un’istituzione nuova. Devo capire qual è la nuova mentalità e la nuova situazione. Ma sono molto tranquillo perché ci sono grandi professionisti come Ausilio e Marotta che conoscono perfettamente il giocatore. E lo stesso Ausilio è colui che con grande intelligenza ha portato Lautaro Martinez all’Inter quando era ancora un ragazzo».

Lautaro Martinez, cifre importanti sì, ma non solo: la conferma di Camano

PRIORITÀ – Camano sottolinea quelle che sono le priorità per Lautaro Martinez e l’Inter: «La cifra non è importante con cui parlare con i tifosi. Ai tifosi piace guardare Lautaro Martinez nel campo ed emozionarsi quando lui segna. Non è simpatico parlare di cifre. La realtà è che lo scorso anno l’Inter ha fatto la finale di Champions League, quest’anno ha vinto il campionato, parliamo di una grande squadra. Dobbiamo paralre di cifre, certo, ma dobbiamo parlare di una situazione che sia buona per società e giocatore. E l’importante non è la cifra, ma che il giocatore possa stare nella squadra che ama e vivere nella città che gli piace tanto. Tranquilli, perché non abbiamo ancora parlato con nessun’altra società. Un messaggio ai tifosi: tranquilli, la società è seria, Lautaro è molto serio e lavoriamo tutti perché i tifosi siano felici».