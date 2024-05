Gasperini, Plastino in difesa: «Allusione non solo verso l’Inter»

Hanno fatto rumore le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, con tanti che hanno visto allusioni anche e soprattutto all’Inter. Parole che ha commentato anche Michele Plastino a Radio Sportiva, difendendo il tecnico dei bergamaschi.

OSSESSIONE – Ormai lo sappiamo, Gian Piero Gasperini quando ne ha l’occasione non manca mai di (s)parlare dell’Inter. Persino dopo un’impresa storica come la vittoria dell’Europa League alla guida dell’Atalanta, al termine di una gara dominata e vinta per 3-0 grazie alla tripletta del nigeriano Ademola Lookman. E proprio le sue allusioni nei confronti dei nerazzurri meneghini hanno scatenato qualche polemica, per un’ossessione che, dopo la brutta esperienza nell’ormai lontano 2011, continua a non abbandonarlo.

Gasperini contro l’Inter? Plastino difende il tecnico

NESSUNA ALLUSIONE – È però del parere contrario Michele Plastino, che spezza una lancia in favore dello stesso Gian Piero Gasperini. Minimizzando, di fatto, le allusioni del tecnico dei bergamaschi riguardo alle “squadre che vincono con i debiti”. E, addirittura, sostenendo come in realtà le sue parole non fossero rivolte soltanto all’Inter, bensì a tutte le squadre con i bilanci in passivo. Che, effettivamente, in Serie A sono molteplici.

DIFESA – Questa l’analisi con cui Michele Plastino ha difeso il tecnico dell’Atalanta, nonostante le sue parole suonassero effettivamente come un attacco alla società che nel 2011 lo esonerò dopo sole tre gare di campionato: «Non mi sembra che Gasperini abbia detto chissà che cosa. E soprattutto non indirizzata solo all’Inter, perché un sacco di squadre non hanno i bilanci in attivo. Si fa del tifo anche sui bilanci, è una cosa che non riesco a capire. A me i derby piace vederli in campo, i tifosi devono pensare al campo, non fare i commercialisti. Anche perché in pochi ne sono all’altezza. Evidentemente comunque per lui l’Inter è un nervo scoperto».